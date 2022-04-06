АБР призывает власти Азербайджана расширить реформы в крупных госпредприятиях

Азиатский банк развития (АБР) призывает власти Азербайджана продолжить расширение реформ, направленных на внедрение корпоративных стандартов управления в крупных государственных компаниях и уделять больше внимания финансовому оздоровлению предприятий, выставляемых на приватизацию.
«В июне 2019 года началась реализация программы реформ в госпредприятиях. В частности, были приняты правила и стандарты корпоративного управления, в том числе правила оценки эффективности госпредприятий, была создана система премирования на основе показанного результата. В августе 2020 года был создан «Азербайджанский инвестиционный холдинг», в управление которому были переданы госпредприятия, большинство из которых работают с убытком. Во всех крупных госпредприятиях были созданы Наблюдательные советы», отмечается в Asian Development Outlook 2022, опубликованном в среду на сайте АБР.
АБР призывает власти Азербайджана расширить реформы в этом направлении. «В рамках этих реформ необходимо усовершенствовать процедуры госзакупок, создать качественную дивидендную политику, изменить систему назначения руководителей госпредприятий, создать новую систему премирования и т.д. Кроме этого, необходимо повысить прозрачность публикации квартальных финансовых отчетов, стратегий госпредприятий, итогов их деятельности, заключений внешних аудиторов. Помимо этого, больше внимания нужно уделять финансовому оздоровлению госпредприятий, открытых для приватизации», - подчеркивается в обзоре.
Банк, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отмечает, что госпредприятия играют важную роль в экономике Азербайджана: 14 крупных госпредприятий обеспечивают четверть всех налоговых поступлений в госбюджет, самым крупным налогоплательщиком в стране является компания SOCAR (Госнефтекомпания).
При этом АБР указывает, что госбюджет страны сталкивается с серьезными рисками ввиду неэффективной работы большинства госпредприятий, их высокого долгового бремени, работы с убытком и риском потери платежеспособности. Убыточность госпредприятий часта обусловлена тем, что они оказывают и непрофильные услуги. «Неэффективная работа госпредприятий, в целом, негативно влияет на экономику Азербайджана», - подчеркивает банк.
По оценкам АБР, еще одной причиной неэффективной работы госпредприятий является тот факт, что они тесно участвуют в реализации государственной политики в сфере занятости и социального обеспечения. Кроме этого, практически все госпредприятия нуждаются в поддержке из госбюджета ввиду неблагоприятной финансовой ситуации в них.
А.Азизов
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