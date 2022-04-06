ЕС в среду обсудит включение в санкционные списки Грефа, Дерипаски, Шульгина, Бориса Ротенберга, Саида Керимова

Власти ЕС в среду будут обсуждать возможное внесение в санкционные списки по РФ главы Сбербанка Германа Грефа и предпринимателя Олега Дерипаски, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект соответствующего документа. Также обсуждение коснется предпринимателей Александра Шульгина, Бориса Ротенберга и Саида Керимова.

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