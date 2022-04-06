Зеленский предупреждает об опасных последствиях срыва сельхозэкспорта с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об опасности международного продовольственного кризиса из-за срыва экспорта украинской сельхозпродукции в связи с ситуацией в стране.

В видеовыступлении перед ирландскими парламентариями Зеленский отметил, что разрушение сельхозпредприятий, топливных баз и блокада морских портов препятствует украинскому сельскохозяйственному экспорту.

"Без нашего экспорта - это не просто дефицит, а угроза голода для более чем десятка стран Африки и Азии. Потому что физически не будет хватать объемов продукции и существенно возрастут цены", - заявил Зеленский.

По его словам, в результате продовольственного кризиса произойдет "как минимум политическая турбулентность". "Как максимум, вспышки насилия в регионах, где нестабильность становится уже традиционной, и новый массовый поток беженцев - просто, чтобы выжить", - сказал президент Украины.