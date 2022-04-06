Высший Евразийский экономический совет и Евразийский экономический форум пройдут в Бишкеке 26-27 мая

В Бишкеке 26-27 мая пройдет Высший Евразийский экономический совет и Евразийский экономический форум, в рамках которого состоится визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Киргизию, сообщает в среду пресс-служба президента Киргизии.

Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Казахстана Токаев в ходе разговора "договорились о проведении в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, планируемых 26-27 мая в Бишкеке, визита президента Казахстана в Киргизию", сообщили в пресс-службе.

По ее данным, Жапаров обратился с просьбой положительно рассмотреть вопрос об открытии наземной границы Казахстана для граждан Киргизии. Токаев заверил, что даст поручение рассмотреть данный вопрос.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития киргизско-казахстанского стратегического партнерства с акцентом на предстоящую юбилейную дату - 30-летие со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.