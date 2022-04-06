Мина обнаружена в Черном море у берегов Турции

Минобороны Турции сообщило об обнаружении морской мины у берегов района Кефкен (провинция Коджаэли) в Черном море, ее пытаются обезвредить, сообщает в среду агентство Анадолу. "Специалисты спецназа пытаются нейтрализовать морскую мину, обнаруженную у берегов района Кефкен провинции Коджаэли на северо-западе Турции", - приводит Анадолу выдержки из заявления турецкого Минобороны.

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