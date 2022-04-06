Власти Люксембурга вышлют из страны одного дипломата РФ

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн в среду объявил о решение выслать из страны одного российского дипломата, сообщается в пресс-релизе министерства. "Жан Ассельборн заявил, что Люксембург сегодня решил объявить "персона нон-грата" дипломата из российского посольства, чьи действия противоречат интересам страны в области безопасности", - говорится в документе. Отмечается, что россиянин должен покинуть страну в течение 15 дней.

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