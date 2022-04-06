Казахстан передал Азербайджану свыше 500 книг для библиотек Карабаха

Казахстан передал свыше 500 книг и изданий Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундова. В церемонии принял участие посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, сообщает дипмиссия в Баку. Мероприятие приурочено 30-летию установления дипотношений между Баку и Нур-Султаном. Среди переданных книг имеются историческая, художественная, научная и познавательная литература, а также антологии казахской прозы и поэзии. Посольство Казахстана отмечает, что в будущем эти книги и издания будут переданы в библиотеки в Карабахском регионе Азербайджана. Э.Шафиев

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