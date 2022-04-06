Шольц считает невозможным немедленный отказ Германии от российских энергоносителей

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о невозможности немедленного отказа его страны от российских поставок энергоносителей.

"Мы все знаем, что моментально эту зависимость не прекратить", - сказал Шольц, отвечая в среду в бундестаге на вопросы депутатов.

Ранее о стремлении Германии как можно скорее избавиться от зависимости от России в сфере энергетики заявил министр финансов Кристиан Линднер.