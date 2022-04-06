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Транспорт и связь 06.04.2022 16:19

Buta Airways с июля ежедневно будет летать из Баку в Аланью

Азербайджанский лоукостер Buta Airways в июле увеличит число рейсов по маршруту Баку-Аланья.

«В настоящее время полеты из Баку в турецкую Аланью осуществляются два раза в неделю – по четвергам и субботам. Начиная с 1 июля, полеты в этом направлении будут выполняться каждый день», - говорится в сообщении компании.

В настоящее время вылет из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Аланью на самолетах Embraer ERJ-190 осуществляется в 7:30 с прибытием в аэропорт Газипаша в 09:30.

В обратном направлении вылет осуществляется в 10:45 с прибытием в Баку в 14:35. Время местное для каждого аэропорта.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, РЕЙСЫ, КОЛИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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