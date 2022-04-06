Buta Airways с июля ежедневно будет летать из Баку в Аланью

Азербайджанский лоукостер Buta Airways в июле увеличит число рейсов по маршруту Баку-Аланья.

«В настоящее время полеты из Баку в турецкую Аланью осуществляются два раза в неделю – по четвергам и субботам. Начиная с 1 июля, полеты в этом направлении будут выполняться каждый день», - говорится в сообщении компании.

В настоящее время вылет из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Аланью на самолетах Embraer ERJ-190 осуществляется в 7:30 с прибытием в аэропорт Газипаша в 09:30.

В обратном направлении вылет осуществляется в 10:45 с прибытием в Баку в 14:35. Время местное для каждого аэропорта.

Н.Аббасова