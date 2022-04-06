Джаббаров и директор ВБ обсудили влияние процессов в регионе на экономику Азербайджана

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел переговоры с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом, на которой обсуждались вопросы сотрудничества и региональные процессы. «Мы обсудили социально-экономическое развитие нашей страны, реализацию совместных проектов и возможное влияние процессов, происходящих в регионе, на экономику Азербайджан», - написал Джаббаров на своей странице в социальной сети Facebook. Б.Рустамбеков

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