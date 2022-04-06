Мировой госдолг в 2022г достигнет рекордных $71,6 трлн

Объем государственного долга всех стран мира в 2022 году увеличится на 9,5% и достигнет рекордной отметки в $71,6 трлн, свидетельствуют данные исследования Sovereign Debt Index британской управляющей компании Janus Henderson.

В 2021 году мировой госдолг вырос на 7,8% - до $65,4 трлн, причем рост заимствований наблюдался во всех странах, охваченных в исследовании.

Тем временем совокупные затраты на обслуживание долга сократились до $1,01 трлн, то есть фактическая ставка составила всего 1,6%, приводит данные исследования CNBC.

В 2022 году общемировые расходы на обслуживание госдолга, как ожидается, подскочат на 14,5% - до $1,16 трлн.

Аналитики Janus Henderson полагают, что Великобритания сильнее других стран столкнется с увеличением стоимости заимствований за счет повышения процентных ставок Банка Англии и значительного объема госдолга с плавающими ставками, привязанными к инфляции. Потребительские цены в стране в феврале подскочили на 6,2% в годовом выражении, рекордными темпами с марта 1992 года.

Европейские страны также будут активно размещать гособлигации из-за необходимости резко наращивать госрасходы на оборону в свете событий на Украине, отметила портфельный управляющий компании Бетани Пейн.