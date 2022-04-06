В Азербайджане за сутки выявлено 38 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 38 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 141, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 36 случаев заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался 1 человек (накануне - 2). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 701, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 143 человек (+ 59 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 297 человек.

За сутки медики провели 5 тыс. 230 тестов на коронавирус (накануне 4 тыс. 867 тестов). Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 726 тыс. 560 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде