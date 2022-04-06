Орбан пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Будапешт

Премьер Венгрии Виктор Орбан в среду в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести в Будапеште переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщают европейские СМИ.

"Ответ был положительным, но российский президент говорит, что у него есть определенные условия", - приводят СМИ слова Орбана.

По их данным, Орбан заявил, что также пригласил в Венгрию для переговоров президента Франции Эмманюэля Маркона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что, кроме того, в ходе беседы премьер Венгрии высказался за прекращение огня на Украине.