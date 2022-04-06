Объем мировой торговли снизился в марте на 2,8% - Kiel Institute

Объем мировой торговли за период с февраля по март снизился на 2,8% из-за российско-украинского конфликта, в результате которого резко сократились контейнерные перевозки в эти страны и из них, свидетельствуют данные Kiel Institute for the World Economy.
По оценкам исследовательского института, данные которого приводит газета Financial Times, поставки товаров в Россию в марте упали на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем, экспорт уменьшился на 5%.
"Серьезные перекосы, вызванные вторжением России в Украину, санкциями, введенными Западом, а также высоким уровнем неопределенности, касающейся отношений компаний с РФ, существенно ограничили мартовскую торговлю", - отмечает директор направления мировой торговли Kiel Institute Винсент Стамер.
Данные Kiel Institute показывают, что судозаходы в три крупнейших контейнерных порта России - Санкт-Петербург, Владивосток и Новороссийск - за последний месяц сократились наполовину из-за санкций, введенных в отношении РФ и ухода многих западных брендов. При этом главный черноморский порт Украины - Одесса - был "практически отрезан от международной морской торговли", отмечают в институте.
Российско-украинский конфликт также привел к сокращению экспорта из стран Евросоюза в марте на 5,6%, импорта - на 3,4%. Последствия для США были более мягкими - экспорт сократился на 3,4%, импорт - на 0,6%.
В случае Китая, который не стал вводить санкций в отношении России, экспорт за последний месяц уменьшился на 0,9%, импорт вырос на 0,9%. Политика нулевой терпимости Пекина к COVID-19, требующая введения жестких карантинных ограничений в условиях новой волны COVID-19, не оказала серьезного влияния на прибытие контейнеровозов в порты Шанхая и других городов страны, однако скопление судов в портах увеличилось, отмечают в Kiel Institute.
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