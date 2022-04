Банки США изучают использование сервиса переводов Zelle как альтернативы Visa и Mastercard

Американские банки, владеющие сервисом быстрых денежных переводов Zelle, изучают возможность его использования в крупных розничных сетях в качестве альтернативы платежным системам Visa Inc. и Mastercard Inc., однако пока не пришли к согласию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Оператором Zelle является компания Early Warning Services LLC, принадлежащая семи банкам, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Wells Fargo & Co.

Zelle стал особо популярным в период пандемии, когда американцы стали избегать банкоматов, пользуясь вместо наличных и чеков онлайн-платежами. В 2021 году через Zelle прошло порядка 1,8 млрд транзакций на общую сумму $490 млрд, причем как число операций, так и их объем выросли более чем вдвое по сравнению с доковидными уровнями.

По словам источников WSJ, в условиях роста популярности Zelle банки обсуждают, насколько в их интересах продвигать сервис как конкурента традиционным платежным системам.

Банки ежегодно зарабатывают миллиарды долларов на комиссионных, которые предприятия розничной торговли отчисляют при оплате покупателями товаров и услуг с помощью кредитных и дебетовых через системы Visa и Mastercard. С одной стороны, введение ритейлерами опции прямых денежных переводов между счетами покупателей и продавцов лишит банки этих доходов. С другой стороны, Visa и Mastercard сами устанавливают размер комиссионных, а также берут часть прибыли себе, и действуя в обход их банки смогут вводить свои правила и самостоятельно назначать размер комиссионных, отмечает WSJ.

Wells Fargo и Bank of America поддерживают продвижение использования Zelle ритейлерами, ссылаясь на удачный опыт работы подобных сервисов в Азии, говорят источники. В минувшем году клиенты Bank of America впервые провели больше платежей через Zelle, чем выписали бумажных чеков.

Тем временем, топ-менеджеры JPMorgan не считают, что момент для расширения зоны работы Zelle является подходящим, и считают необходимым в первую очередь защитить пользователей от мошенничеств.

U.S. Bancorp и Capital One Financial Corp. пока не приняли решений по этому вопросу.

Некоторые из банков обращаются к ритейлерам, чтобы понять, заинтересуются ли они пилотным запуском Zelle в текущем году, говорят источники. Однако до запуска им предстоит согласовать условия работы с магазинами, а также понять, как стимулировать покупателей к использованию сервиса.

В 2019 году Zelle начали использовать предприятия малого бизнеса в США. В 2021 году их транзакции в Zelle выросли на 162% по сравнению с предыдущим годом.