США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Лидер российского банковского рынка и крупнейший его частный игрок подпали под блокирующие санкции США.

Включение Сбербанкаи Альфа-банка в SDN-List анонсировано в сообщении Белого дома.

"Этот шаг приведет к заморозке любых активов Сбербанка и Альфа-банка, связанных с финансовой системой США, и запретит американским резидентам ведение бизнеса с ними", - сказано в сообщении.

Также Белый дом объявил еще об одном решении - введении президентским указом полного запрета на новые инвестиции в РФ. Этот шаг усилит изоляцию России от глобальной экономики, рассчитывают американские власти.

Кроме того, согласно сообщению Белого дома, США расширят санкционные списки в отношении "российской элиты и членов их семей". В частности, санкции решено ввести против зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина. Также под ограничительные меры попадут, "взрослые дети президента Путина, жена и дочь главы МИД РФ Лаврова".