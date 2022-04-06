В Сбербанке заявили, что новые санкции США не окажут существенного влияния на его работу

Введение блокирующих санкций США в отношении Сбербанка не окажет существенного влияния на работу кредитной организации, так как система уже адаптировалась к ранее наложенным ограничениям.
"Сбербанк продолжает работать в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям", - говорится в сообщении банка.
"Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях", - заявила кредитная организация.
США в среду ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.
В феврале 2022 года США ввели в отношении Сбербанка санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions).
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