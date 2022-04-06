Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8524 RUR   0.0203 GBR   2.2219 TRY   0.1155

Цена на нефть

05.04 $/bbl +/- WTI 101.96 -1.32 Brent 106.64 -0.89

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.04.2022 18:58

В Сбербанке заявили, что новые санкции США не окажут существенного влияния на его работу

Введение блокирующих санкций США в отношении Сбербанка не окажет существенного влияния на работу кредитной организации, так как система уже адаптировалась к ранее наложенным ограничениям.

"Сбербанк продолжает работать в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям", - говорится в сообщении банка.

"Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях", - заявила кредитная организация.

США в среду ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.

В феврале 2022 года США ввели в отношении Сбербанка санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, СБЕРБАНК, САНКЦИИ


Похожие новости


Минфин США ввел санкции против Мишустина, Медведева, Собянина, Беглова США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка Цель санкций США против РФ - заставить ее выбирать между дефолтом и истощением долларовых резервов В США могут заморозить активы ряда крупных банков РФ, усилить меры против Сбербанка Байден обещает продолжить вводить санкции против РФ, считает необходимым "собрать информацию" по Буче США отказались от испытания баллистической ракеты, чтобы избежать эскалации ситуации с Украиной - Пентагон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az