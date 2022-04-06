США ужесточат санкции против России - СМИ

Президент США Джо Байден, как ожидается, позже в среду подпишет указ, который включает запрет на новые инвестиции в Россию со стороны американских физлиц, сообщают западные СМИ со ссылкой на Белый дом.

В самой администрации США официально не указывают время подписания указа, однако подтверждают, что санкции будут введены.

"Президент Байден подпишет новый указ, который включает запрет на новые инвестиции в Россию со стороны американских физлиц, где бы они ни находились, что позволит сильнее изолировать Россию от мировой экономики", - говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, согласно сообщению Белого дома, США расширят санкционные списки в отношении "российской элиты и членов их семей". В частности, санкции решено ввести против зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

"Это действие отрежет им доступ к американской финансовой системе и заморозит любые активы, которые у них есть в США", - отметили в американской администрации.