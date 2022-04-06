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Дальнее зарубежье 06.04.2022 19:04

США ужесточат санкции против России - СМИ

Президент США Джо Байден, как ожидается, позже в среду подпишет указ, который включает запрет на новые инвестиции в Россию со стороны американских физлиц, сообщают западные СМИ со ссылкой на Белый дом.

В самой администрации США официально не указывают время подписания указа, однако подтверждают, что санкции будут введены.

"Президент Байден подпишет новый указ, который включает запрет на новые инвестиции в Россию со стороны американских физлиц, где бы они ни находились, что позволит сильнее изолировать Россию от мировой экономики", - говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, согласно сообщению Белого дома, США расширят санкционные списки в отношении "российской элиты и членов их семей". В частности, санкции решено ввести против зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

"Это действие отрежет им доступ к американской финансовой системе и заморозит любые активы, которые у них есть в США", - отметили в американской администрации.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, САНКЦИИ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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