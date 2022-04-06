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Внешняя политика 06.04.2022 19:31

Алиев и Мишель проводят встречу в Брюсселе

В Брюсселе в среду началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

«6 апреля началась встреча между находящимся с рабочим визитом в Брюсселе президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем», - отмечается в сообщении.

Алиев в среду прибыл по приглашению главы Евросовета с рабочим визитом в Брюссель. В его рамках запланирована встреча председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, ШАРЛЬ МИШЕЛЬ


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