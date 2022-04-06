В РФ не рассматривают возможность прекращения работы европейских посольств в Москве

Россия не рассматривает возможность прекращения работы европейских посольств в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"О прекращении работы европейских посольств в Москве речи не идет", - сказала Захарова на брифинге в Москве.

Вместе с тем, по ее словам, Россия будет отвечать на все высылки своих дипломатов из европейских стран. "Принцип взаимности никто не отменял", - отметила она.