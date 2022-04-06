Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США, показавших неожиданный рост запасов нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по бакинскому времени составляет $106,06 за баррель, что на $0,58 (0,54%) ниже цены на закрытие рынка во вторник.

Фьючерсы на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,59 (0,58%), до $101,37 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей - до 412,37 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад Минэнерго США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов на 2,8 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 1,85 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,7 млн баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с прошлой неделей - до 11,8 млн б/с.

Товарные запасы бензина в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,04 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 771 тыс. баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов бензина на 400 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Ожидания введения очередных санкций в отношении России Евросоюзом и США поддерживали рынок в среду, хотя и не предполагалось, что они затронут энергетический сектор. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюзу рано или поздно придется прибегнуть к мерам ограничения импорта газа и нефти из России. В среду он напомнил, что готовящийся Брюсселем пятый пакет санкций ЕС против РФ будет включать в себя, в частности, запрет на импорт угля из России.

"ЕС пока оставляет самый острый меч в своем резерве", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Commerzbank Карстен Фритш, слова которого приводит Market Watch.

США, тем временем, объявили в среду о введении блокирующих санкций в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Кроме того, Белый дом полностью запретил новые инвестиции в РФ.