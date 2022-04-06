Цены на уголь растут в Азии и Европе из-за санкций против РФ

Мировые цены на уголь растут из-за объявленных Европейским союзом (ЕС) новых санкций против России, включающих запрет на импорт угля из РФ на сумму 4 млрд евро в год.

Россия является третьим по величине поставщиком энергетического угля и доминирует в продажах европейским странам. Новые санкции означают усиление конкуренции на рынке морских перевозок топлива, который в этом году испытывает беспрецедентные колебания цен из-за сбоев в цепочках поставок, пишет агентство Bloomberg.

По данным ICE Futures Europe, апрельские фьючерсы на уголь в Ньюкасле (Австралия) по итогам торгов во вторник подскочили на 6,4% - до $281 за тонну, что стало самым существенным ростом почти за две недели.

Аналитики полагают, что цены продолжат подъем, поскольку европейские потребители активизируют поиск альтернатив российскому углю.

Представители угольной промышленности Индонезии, которая является ведущим мировым поставщиком энергетического угля, заявили, что к ним обращаются покупатели из европейских государств, включая Италию, Испанию, Польшу и Германию. Неясно, смогут ли поставщики нарастить экспорт, поскольку они имеют ограниченные резервные мощности и обязаны уделять первоочередное внимание местному спросу.

Производители угля в Австралии, еще одном ключевом экспортере, отметили, что их возможности для увеличения продаж в Европе ограничены.

"Недостаток инвестиций в новые мощности и относительно высокий спрос в Азии не позволяют рынку заполнить какой-либо дефицит, появляющийся из-за сокращения российского экспорта", - отмечают аналитики Australia & New Zealand Banking Group Ltd. По их словам, в 2020 году на Россию приходилось около 18% мирового экспорта угля.

Растущий спрос на электроэнергию и нехватка новых поставок угля будут поддерживать рост цен, полагает сырьевой аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс.

Фьючерсы на уголь в Северо-Западной Европе выросли до самого высокого уровня за месяц, так как запрет на импорт из России может значительно ужесточить ситуацию на мировом рынке. Контракты на следующий год дорожают третьи торги подряд, в среду их цена поднялась на 6,5% - до $230 за тонну. Майские фьючерсы взлетели на 11% и достигли $330 за тонну.

Европейские коммунальные предприятия и трейдеры, скорее всего, будут увеличивать импорт из ЮАР, Колумбии, США и даже Австралии, говорится в сообщении Morgan Stanley. В нем отмечается, что "реконфигурация глобальных торговых потоков при таком сценарии потребует времени и повысит расходы".

Ранее на этой неделе в США были опубликованы официальные данные, согласно которым цены на уголь с поставкой из центральных Аппалачей превысили $100 за тонну впервые с 2008 года, а из Иллинойсского угольного бассейна - с 2005 года.

Экспорт угля из США в 2021 году вырос на 23% и, как ожидается, увеличится на 3,3% в этом году, поскольку горнодобывающие компании хотят воспользоваться рекордными ценами на мировых рынках.