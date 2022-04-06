Великобритания ввела новые санкции против группы бизнесменов и банков из России

Очередная группа бизнесменов и банков из России попала в санкционный список Великобритании. Среди них совладелец "НОВАТЭКа" и "СИБУРа" Леонид Михельсон, глава АК "АЛРОСА" Сергей Иванов, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков, основатель "ФосАгро" Андрей Гурьев-старший, основной бенефициар "Акрона" Вячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин. Также под санкциями Великобритании теперь находятся Сбербанк и Московский кредитный банк.

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