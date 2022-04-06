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Дальнее зарубежье 06.04.2022 20:08

Великобритания ввела новые санкции против группы бизнесменов и банков из России

Очередная группа бизнесменов и банков из России попала в санкционный список Великобритании.

Среди них совладелец "НОВАТЭКа" и "СИБУРа" Леонид Михельсон, глава АК "АЛРОСА" Сергей Иванов, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков, основатель "ФосАгро" Андрей Гурьев-старший, основной бенефициар "Акрона" Вячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин.

Также под санкциями Великобритании теперь находятся Сбербанк и Московский кредитный банк.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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