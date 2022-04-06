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Дальнее зарубежье 06.04.2022 20:23

Минфин США ввел санкции против Мишустина, Медведева, Собянина, Беглова

Министерство финансов США ввело санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, главы Минфина РФ Антона Силуанова.

В санкционный список также попали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Санкции также коснулись руководителя ФТС России Владимира Булавина, министра юстиции Константина Чуйченко, главы администрации Кремля Антона Вайно.

Помимо прочего, санкции затронули, в частности, жену и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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