Минфин США ввел санкции против Мишустина, Медведева, Собянина, Беглова

Министерство финансов США ввело санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, главы Минфина РФ Антона Силуанова. В санкционный список также попали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Санкции также коснулись руководителя ФТС России Владимира Булавина, министра юстиции Константина Чуйченко, главы администрации Кремля Антона Вайно. Помимо прочего, санкции затронули, в частности, жену и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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