Алиев и Мишель провели в Брюсселе встречу в формате «один на один»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель провели в среду в Брюсселе встречу в формате «один на один», говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

«6 апреля состоялась встреча в формате «один на один» находящегося с рабочим визитом в Брюсселе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем», - отмечается в сообщении.

Алиев в среду прибыл по приглашению главы Евросовета с рабочим визитом в Брюссель. В его рамках запланирована встреча председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Р.Керимов