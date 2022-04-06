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Происшествия 06.04.2022 21:35

Число погибших в результате взрыва в ночном клубе в Баку выросло до двух человек

Скончалась одна из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку в ночь на 3 апреля, таким образом число погибших в результате инцидента выросло до двух человек, говорится в сообщении «объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (ТАБИБ).

«Скончалась Фергана Эйнуллаева, 1999 года рождения, одна из пострадавших при взрыве на объекте, расположенном на территории Сабаильского района», - сообщило в среду ведомство в фейсбуке.

Как отметили в ТАБИБ, она получила ожоги третьей степени (60-62% тела) и была помещена в отделение реанимации. Состояние пострадавшей врачи оценивали как критически тяжелое.

В ведомстве уточнили, что в результате взрыва 37 человек получили травмы различной степени тяжести, двое скончались.

Там добавили, что в медицинских учреждениях остаются 12 пострадавших.

«Всего в настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 12 человек, девять из них в медучреждениях, которые находятся в подчинении ТАБИБ», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из медучреждений, находящихся в подчинении ТАБИБ, в одну из частных больниц были переведены двое пострадавших, состояние которых оценивается как критическо тяжелое.

Там сообщили, что врачи оценивают состояние одного из четырех пострадавших, которые были помещены в отделения реанимации медицинских учреждений, находящихся в подчинении ТАБИБ, как критически тяжелое, пятерых из находящихся на стационарном лечении - как стабильно тяжелое, троих - как среднетяжелое.

В ТАБИБ уточнили, что в целом девять пострадавших были выписаны из стационара на амбулаторное лечение.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел в ночь на 3 апреля в районе 03:00 в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку. В результате инцидента погибли работница заведения Майя Ахундова, 1979 года рождения, и Фергана Эйнуллаева, 1999 года рождения, 37 человек, в том числе иностранцы, получили травмы различной степени тяжести.

По факту взрыва возбуждено уголовное делопо статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 314.2 (халатность) Уголовного кодекса Азербайджана, сообщили в генеральной прокуратуре Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки из газового баллона, установленного из-за отсутствия газоснабжения в здании.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ИНЦИДЕНТ, ВЗРЫВ


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