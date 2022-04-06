Алиев, Пашинян и Мишель проводят встречу в Брюсселе

В Брюсселе началась встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

«6 апреля в Брюсселе началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в формате рабочего обеда», - отмечается в сообщении.

Алиев в среду прибыл по приглашению главы Евросовета с рабочим визитом в Брюссель. В его рамках уже состоялась встреча в формате «один на один» с Мишелем.

Р.Керимов