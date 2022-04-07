США включили в санкционные списки ряд компаний группы Сбербанка, в том числе «дочки» в Украине и Казахстане

США включили в санкционные списки ряд компаний группы Сбербанка, в том числе дочерние банки в Украине и Казахстане, Сетелем банк, находящуюся в стадии банкротства Sberbank Europe AG и платежный сервис ЮMoney, следует из сообщения OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).
В SDN list (Specially designated nationals list) также включены "Сбербанк страхование", "Сбербанк страхование жизни", "Страховой брокер Сбербанка", "Сбербанк лизинг", "Сбербанк факторинг", НПФ Сбербанка, "Сбербанк-АСТ", "Сбербанк капитал", Sberbank CIB и Stategy Partners.
В американский санкционный список попало и "Объединенное кредитное бюро", в котором Сбербанку, по последним раскрытым данным, принадлежит 50%.
В SDN list также включена компания "Цифровые технологии" - структура, через которую Сбербанк инвестировал в целый ряд IT-компаний.
США в среду ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввела и Великобритания.
В феврале 2022 года США ввели в отношении Сбербанка санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions).
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