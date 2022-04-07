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Дальнее зарубежье 07.04.2022 00:25

Великобритания намерена отказаться от импорта угля и нефти из РФ до конца года

Великобритания откажется от импорта российского угля и нефти до конца 2022 года, затем по мере возможности - и от газа, говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

"К концу 2022 года Великобритания положит конец зависимости от российского угля и нефти, и, как можно скорее после этого прекратит импорт газа", - отмечается в нем.

Также в заявлении говорится, что со следующей недели Британия запрещает экспорт важного нефтеперерабатывающего оборудования и катализаторов, это "снизит возможности России по добыче и экспорту нефти".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, УГОЛЬ, НЕФТЬ


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