Санду не владеет информацией о подготовке аэропорта в Приднестровье к приему самолетов из РФ

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что в неработающем аэропорту Тирасполя (Приднестровье) проводятся определенные работы, однако она не располагает информацией о намерениях использовать этот объект для приема российских самолетов.
Определенные работы в аэропорту Тирасполя проводятся каждой весной, "они проводились и в прошлом году, и сейчас ведутся", сказала Санду в среду вечером на совместной пресс-конференции с администратором американского агентства USAID Самантой Пауэр.
"Сложно сказать, отличаются ли работы в этом году от прошлых лет. Ни наши компетентные органы, ни наши партнеры, с которыми мы остаемся на связи, не обладают информацией, которая подтвердила бы, что готовится незаконное использование аэродром российскими самолетами", - отметила президент Молдовы.
При этом, она подчеркнула, что "это не означает, что нет никаких рисков".
"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - отметила молдавский президент.
Ранее в среду в министерстве обороны Молдовы также заявили, что не располагают информацией, которая подтвердила бы подготовку к использованию аэропорта в Приднестровье для приема российских самолетов.
"Министерство обороны заявляет, что не располагает такой информацией. Отметим, что Национальная армия контролирует воздушное пространство Республики Молдова", - сообщила пресс-служба ведомства.
В Приднестровье есть военный аэродром, однако он не используется с начала 1990-х гг. Там нет навигационного оборудования, также аэропорт не подключен к международным системам контроля за полетами.
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