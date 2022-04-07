Международные резервы Украины в марте выросли до $28,1 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2022 года, согласно предварительным данным, составили $28 млрд 107,5 млн (в эквиваленте), что на 2% больше, чем на начало марта ($27,538 млрд), свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в среду.

"По состоянию на 1 апреля 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $28,108 млрд. По итогам марта они выросли на 2%, прежде всего благодаря поступлению финансирования от международных партнеров, которое компенсировало продажу валюты Нацбанком и платежи по обслуживанию госдолга", - поясняется в сообщении.

Регулятор отмечает, что на динамике резервов в марте отразились операции по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $283 млн в эквиваленте.

Уточняется, что из них $44 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, номинированных в инвалюте, $205 млн - на погашение еврооблигаций.

Вместе с тем в марте валютные поступления в пользу правительства составили $3 млрд 274 млн в эквиваленте, в том числе $1 млрд СПЗ поступил от Международного валютного фонда (МВФ), $639 млн - Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), $588 млн - от Европейского Союза, а также $111 млн и EUR312 млн - от Всемирного банка (ВБ).

Кроме того, НБУ и правительство Украины выплатили в марте $680 млн в пользу МВФ.

Регулятор также уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в феврале сократились на $16 млн, или на 0,09%, до $17,57 млрд.

Как сообщалось, на начало 2022 года международные резервы Украины составляли $30,941 млрд, ЧМР - $20,767 млрд.