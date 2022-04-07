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СНГ 07.04.2022 00:37

Советники лидеров семи стран готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины - Зеленский

Советники лидеров семи стран, среди которых США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль, готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители стран-гарантов. Будущих. Это касается США, Великобритании, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля. Это еще не все гаранты, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности", - сказал Зеленский в интервью турецкому телеканалу Haberturk.

Он подчеркнул, что Украине важно знать, на какие именно гарантии согласны идти эти страны.

"У них разные взгляды. Некоторые из них готовы на все, на полную поддержку. А некоторые не на полную. Потому нам нужна совместная встреча с этими странами на уровне советников, которые будут говорить про будущий документ - гарантии нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности", - сказал Зеленский, добавив, что, "когда Украину будет все устраивать в документе, состоится встреча с российской стороной".

Глава государства также отметил, что встреча с советниками указанных семи стран должна состояться в ближайшее время. "И после - так же быстро - с Россией", - добавил он.

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Тэги: УКРАИНА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ГАРАНТИИ, ОБСУЖДЕНИЕ


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