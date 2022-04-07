Фондовые индексы Европы снизились на ястребиной риторике представителей ФРС

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в среду снизились на опасениях негативного влияния на экономику региона новых санкций в отношении России.

Кроме того, "ястребиные" заявления ряда представителей Федеральной резервной системы указывают на вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики и более быстрого повышения процентных ставок в США, отмечает Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов упал на 1,5% и составил 455,97 пункта. Это первое снижение индикатора за последние четыре дня, отмечает MarketWatch.

Германский DAX уменьшился на 1,9%, французский САС 40 - на 2,2%, британский FTSE 100 - на 0,3%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли соответственно 2,1% и 1,6%.

Лейл Брейнард, входящая в совет управляющих ФРС и претендующая на пост замглавы Федрезерва, заявила о необходимости снизить рекордную за 40 лет инфляцию в США. Она отметила, что ЦБ может начать активно сокращать объем активов на своем балансе уже на майском заседании. Ранее Брейнард придерживалась более умеренной позиции по вопросу об ужесточении денежно-кредитной политики.

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер также сказал о необходимости начать серию постепенных повышений ставки для сдерживания высоких темпов роста потребительских цен.

"Инфляция слишком высока, и я очень обеспокоен этим, - сказал он. - Я ожидаю серию обдуманных, методичных повышений ставки в течение года и по мере поступления новых данных. Я также ожидаю, что мы вскоре начнем сокращать объем гособлигаций и обеспеченных ипотекой ценных бумаг на нашем балансе".

Тем временем объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале упал на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики в среднем ожидали гораздо более умеренного снижения - на 0,2%. Главной причиной этого является сокращение внешнего спроса: заказы из стран еврозоны рухнули на 3,3%, из других государств - на 3,4%.

Лидерами снижения в индексе Europe Stoxx 600 в среду стали бумаги британо-российской металлургической компании Polymetal International Plc, подешевевшие на 14,5%, производителя каменной ваты Rockwool International - на 9,7%, занимающейся доставкой продуктовых наборов HelloFresh SE - на 9,5%.

Кроме того, существенно снизилась цена акций голландского оператора нефтяных и химических хранилищ Royal Vopak - на 4,4% и представителей полупроводниковой отрасли, включая Nordic Semiconductor - на 9,4% и ASM International - на 7,6%.

Бумаги французского концерна Alstom SA подешевели на 2,7% несмотря на новость, что компания получила заказ на сумму около 650 млн евро от государственного оператора железных дорог Швеции на поставку 25 высокоскоростных поездов.

Капитализация автомобильного концерна Stellantis сократилась за день на 4,3% на опасениях дальнейшего роста цен на сырье на фоне антироссийских санкций.

Между тем котировки акций британского организатора мероприятий Hyve Group Plc подскочили на 8,2%. Британский организатор мероприятий объявил о планах продать бизнес в России примерно за 72 млн фунтов ($94,1 млн). Также компания опубликовала предварительную отчетность за полугодие, которое завершилось в марте. Выручка Hyve за указанный период без учета российского бизнеса составила около 58 млн фунтов против 5 млн фунтов за аналогичный период годом ранее.

Акции британского концерна Imperial Brands, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, подорожали на 3,3%. Компания сообщила, что ожидает роста скорректированной операционной прибыли в первом финполугодии примерно на 2% без учета колебаний валютных курсов.

Цена бумаг конкурирующей British American Tobacco увеличилась на 2,4%.