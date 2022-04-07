Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8524 RUR   0.0203 GBR   2.2219 TRY   0.1155

Цена на нефть

05.04 $/bbl +/- WTI 101.96 -1.32 Brent 106.64 -0.89

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.04.2022 00:42

Байден счел, что санкции США «сведут на нет 15 лет достижений» экономики РФ

Американские санкции нанесут тяжелый урон экономике России и, вероятно, сведут на нет все ее достижения за последние 15 лет, заявил в среду президент США Джо Байден.

"Только за один год наши санкции, вероятно, уничтожат последние 15 лет достижений экономики России", - сказал он.

Он добавил, что шаги, предпринятые США и их союзниками, по прогнозам сократят ВВП России "на двузначное число" только в этом году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


Похожие новости


США на прошлой неделе прекратили импорт нефти из России Минфин США ввел санкции против Мишустина, Медведева, Собянина, Беглова В Сбербанке заявили, что новые санкции США не окажут существенного влияния на его работу США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка Цель санкций США против РФ - заставить ее выбирать между дефолтом и истощением долларовых резервов В США могут заморозить активы ряда крупных банков РФ, усилить меры против Сбербанка

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az