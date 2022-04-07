Байден счел, что санкции США «сведут на нет 15 лет достижений» экономики РФ

Американские санкции нанесут тяжелый урон экономике России и, вероятно, сведут на нет все ее достижения за последние 15 лет, заявил в среду президент США Джо Байден.

"Только за один год наши санкции, вероятно, уничтожат последние 15 лет достижений экономики России", - сказал он.

Он добавил, что шаги, предпринятые США и их союзниками, по прогнозам сократят ВВП России "на двузначное число" только в этом году.