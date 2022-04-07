Байден одобрил пакет военной помощи Украине, включающий поставку ракет Javelin

Президент США Джо Байден сообщил в среду, что одобрил дополнительный пакет помощи Украине, подразумевающий отправку в Украину ракет Javelin.

"Я подписал еще один пакет помощи, который предусматривает отправку дополнительного количества ракет Javelin (в Украину - ИФ)", - заявил Байден во время выступления на законодательной конференции NABTU 2022.

Он отметил, что оружие и боеприпасы от США и союзников поступают в Украину каждый день.