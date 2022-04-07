Власти Италии рассказали, при каких условиях могут поддержать эмбарго на газ РФ

Власти Италии будут готовы поддержать идею эмбарго на поставки газа из РФ, если за эту инициативу будут выступать все остальные члены ЕС, заявил в среду премьер Италии Марио Драги.
"Будем действовать в составе ЕС. Если там нам предложат эмбарго на газ, мы будет готовы присоединиться", - приводит его слова итальянское телевидение.
При этом Драги допустил, что на такие меры в Евросоюзе могут никогда не решиться. "Сейчас эмбарго на газ не стоит на повестке дня. И я не знаю, будет ли этот вопрос когда-нибудь рассматриваться", - сказал премьер.
С другой стороны, Драги предположил, что по мере развития событий вокруг Украины все больше европейских стран могут задаться вопросом, какие еще дополнительные меры можно предпринять, чтобы попытаться повлиять на Москву.
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