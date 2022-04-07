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Дальнее зарубежье 07.04.2022 00:48

Власти Италии рассказали, при каких условиях могут поддержать эмбарго на газ РФ

Власти Италии будут готовы поддержать идею эмбарго на поставки газа из РФ, если за эту инициативу будут выступать все остальные члены ЕС, заявил в среду премьер Италии Марио Драги.

"Будем действовать в составе ЕС. Если там нам предложат эмбарго на газ, мы будет готовы присоединиться", - приводит его слова итальянское телевидение.

При этом Драги допустил, что на такие меры в Евросоюзе могут никогда не решиться. "Сейчас эмбарго на газ не стоит на повестке дня. И я не знаю, будет ли этот вопрос когда-нибудь рассматриваться", - сказал премьер.

С другой стороны, Драги предположил, что по мере развития событий вокруг Украины все больше европейских стран могут задаться вопросом, какие еще дополнительные меры можно предпринять, чтобы попытаться повлиять на Москву.

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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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