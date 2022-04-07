Бизнесмен Малофеев отверг обвинения Минюста США в обходе санкций

Бизнесмен и учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев в ответ на обвинения Минюста США в нарушении американских санкций заявил, что с 2014 года у него нет ни денег, ни имущества на Западе.
"С 2014 года на Западе у меня ничего нет", - заявил Малофеев, чьи слова приводятся на сайте телеканала.
В сообщении также сказано, что телеканалу "любопытно происхождение этих "нескольких миллионов долларов". "Равно как и наличие неких европейских СМИ, которыми, помимо нас, якобы руководит Константин Малофеев. Жаль, что от США никаких объяснений не последует", - говорится в сообщении "Царьграда".
Малофеев находится под санкциями США с конца 2014 года в связи с событиями на востоке Украины и в Крыму.
На брифинге в среду генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Минюст США предъявил обвинение Малофееву в нарушении американских санкций, действующих в отношении него с 2014 года, а также об аресте средств, которые могут быть связаны с российским бизнесменом.
"Согласно обвинительному заключению, Минфин ранее называл Малофеева одним из основных источников финансирования россиян, продвигающих сепаратизм в Крыму, и материальной поддержки так называемой Донецкой Народной Республики", - сказал Гарланд.
"После того, как против Малофеева были введены санкции США, он попытался уклониться от них, используя сообщников, чтобы тайно приобретать и управлять СМИ в Европе", - добавил генпрокурор.
Также Гарланд объявил об аресте "миллионов долларов на счету в финансовом учреждении США, которые, согласно обвинительному заключению, представляют собой доходы, связанные с нарушениями Малофеевым санкций". Текст его выступления размещен на сайте Минюста США.
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