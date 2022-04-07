Великобритания обвинила экс-охранника посольства в Берлине в шпионаже в пользу РФ

В Великобритании предъявили обвинение в шпионаже в пользу России бывшему охраннику британского посольства в Берлине, сообщает в среду агентство Associated Press.

В полиции Лондона сообщили, что 57-летний Дэвид Баллантайн Смит в среду был экстрадирован из ФРГ в Великобританию. Ему предъявлено обвинение по девяти пунктам в соответствии с законом о государственной тайне. Следствие считает, что этот человек занимался "сбором и передачей информации, полезной для российского государства".

По данным полиции, предполагаемые преступления были совершены в период с октября 2020 года по август 2021 года. После этого Смит был арестован немецкой полицией в Потсдаме.

Предполагается, что обвиняемый предстанет перед лондонским судом в четверг.