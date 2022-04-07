Великобритания обвинила экс-охранника посольства в Берлине в шпионаже в пользу РФ

В Великобритании предъявили обвинение в шпионаже в пользу России бывшему охраннику британского посольства в Берлине, сообщает в среду агентство Associated Press.
В полиции Лондона сообщили, что 57-летний Дэвид Баллантайн Смит в среду был экстрадирован из ФРГ в Великобританию. Ему предъявлено обвинение по девяти пунктам в соответствии с законом о государственной тайне. Следствие считает, что этот человек занимался "сбором и передачей информации, полезной для российского государства".
По данным полиции, предполагаемые преступления были совершены в период с октября 2020 года по август 2021 года. После этого Смит был арестован немецкой полицией в Потсдаме.
Предполагается, что обвиняемый предстанет перед лондонским судом в четверг.
Алиев, Пашинян и Мишель провели встречу в Брюсселе
Азербайджанские военные отработали на учениях в Нахчыване задержание нарушителей госграницы
Алиев высоко оценил вклад Мишеля в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
Фондовые индексы Европы снизились на ястребиной риторике представителей ФРС
Международные резервы Украины в марте выросли до $28,1 млрд
США включили в санкционные списки ряд компаний группы Сбербанка, в том числе «дочки» в Украине и Казахстане
Число погибших в результате взрыва в ночном клубе в Баку выросло до двух человек
В Азербайджане за сутки выявлено 38 новых случаев COVID-19
Казахстан передал Азербайджану свыше 500 книг для библиотек Карабаха
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Azerconnect выбирает платформу Oracle Fusion Cloud Applications для трансформации бэк-офиса
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за март
Ректор Казахстанско-Британского технического университета посетил Бакинскую высшую школу нефти
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку