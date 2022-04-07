Ле Пен считает, что Макрон сам виноват в том, что Франция не является энергетически независимой страной

Кандидат в президенты Франции, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что нынешний глава государства Эмманюэль Макрон несет ответственность за то, что Франция энергетически зависима, в частности, от России.

"Я считаю, что Макрон совершил огромную ошибку, отвернувшись от атомной энергетики в начале своего президентского срока, он дестабилизировал нашу атомную промышленность", - сказала Ле Пен в среду в эфире телеканала TF1.

Она отметила, что по этой причине Франция "сегодня более зависима, в частности от российского угля и газа".

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье. Согласно последним опросам, во второй тур, вероятно, выйдут Ле Пен и Макрон. При этом, как показывают опросы, разрыв между ними во втором туре значительно сократился за последние недели.