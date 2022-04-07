Ле Пен считает, что Макрон сам виноват в том, что Франция не является энергетически независимой страной

Кандидат в президенты Франции, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что нынешний глава государства Эмманюэль Макрон несет ответственность за то, что Франция энергетически зависима, в частности, от России.
"Я считаю, что Макрон совершил огромную ошибку, отвернувшись от атомной энергетики в начале своего президентского срока, он дестабилизировал нашу атомную промышленность", - сказала Ле Пен в среду в эфире телеканала TF1.
Она отметила, что по этой причине Франция "сегодня более зависима, в частности от российского угля и газа".
Первый тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье. Согласно последним опросам, во второй тур, вероятно, выйдут Ле Пен и Макрон. При этом, как показывают опросы, разрыв между ними во втором туре значительно сократился за последние недели.
Алиев, Пашинян и Мишель провели встречу в Брюсселе
Азербайджанские военные отработали на учениях в Нахчыване задержание нарушителей госграницы
Алиев высоко оценил вклад Мишеля в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
Фондовые индексы Европы снизились на ястребиной риторике представителей ФРС
Международные резервы Украины в марте выросли до $28,1 млрд
США включили в санкционные списки ряд компаний группы Сбербанка, в том числе «дочки» в Украине и Казахстане
Число погибших в результате взрыва в ночном клубе в Баку выросло до двух человек
В Азербайджане за сутки выявлено 38 новых случаев COVID-19
Казахстан передал Азербайджану свыше 500 книг для библиотек Карабаха
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Azerconnect выбирает платформу Oracle Fusion Cloud Applications для трансформации бэк-офиса
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за март
Ректор Казахстанско-Британского технического университета посетил Бакинскую высшую школу нефти
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку