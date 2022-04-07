Макрон поддержал новые санкции против России

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Figaro в среду подтвердил свою поддержку санкций против Россиив связи с украинской ситуацией. "Мы не позволим, чтобы это так продолжалось. Я поддерживаю новую серию европейских санкций против России, чтобы прекратить эти злоупотребления", - заявил французский президент.

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