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Дальнее зарубежье 07.04.2022 01:02

Макрон поддержал новые санкции против России

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Figaro в среду подтвердил свою поддержку санкций против Россиив связи с украинской ситуацией.

"Мы не позволим, чтобы это так продолжалось. Я поддерживаю новую серию европейских санкций против России, чтобы прекратить эти злоупотребления", - заявил французский президент.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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