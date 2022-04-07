Глава Евросовета назвал продуктивной встречу с лидерами Азербайджана и Армении

Председатель Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель назвал продуктивными переговоры в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Продуктивный вечер с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном с конкретными и ощутимыми результатами», - написал Мишель в твиттере.
Глава Евросовета отметил договоренность о работе над подготовкой будущего мирного договора, который позволит учесть «все необходимые вопросы».
Алиев в среду прибыл по приглашению председателя Совета ЕС с рабочим визитом в Брюссель. В его рамках сначала состоялась встреча главы азербайджанского государства в формате «один на один» с Мишелем, а затем трехсторонняя встреча Мишеля, Алиева и Пашиняна.
Р.Керимов
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