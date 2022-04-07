Алиев и Пашинян договорились поручить главам МИД заняться подготовкой будущего мирного договора - Мишель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду на встрече в Брюсселе договорились поручить главам МИД двух стран заняться подготовкой будущего мирного договора, сообщил председатель Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель.

Он заявил о желании Баку и Еревана «быстро продвигаться» к мирному соглашению между странами. «С этой целью достигнута договоренность поручить министрам иностранных дел заняться подготовкой будущего мирного договора, в котором были бы урегулированы все необходимые вопросы», - говорится в размещенном на сайте ЕС заявлении главы Евросовета по итогам второй трехсторонней встречи с Алиевым и Пашиняном, прошедшей в среду в Брюсселе.

В нем отмечается, что стороны также договорились до конца апреля созвать совместную пограничную комиссию для делимитации и демаркации границы. Мандат комиссии включает в себя делимитацию границы и обеспечение стабильности и безопасности как на границе, так и в ее районе.

Мишель сообщил, что в ходе встречи в Брюсселе стороны подтвердили необходимость полного соблюдения положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Глава Евросовета подтвердил приверженность ЕС к углублению сотрудничества с Баку и Ереваном, отметив важность гуманитарных шагов с обеих сторон.

Мишель подчеркнул необходимость полного и скорейшего решения всех нерешенных гуманитарных вопросов, включая «освобождение оставшихся задержанных и всестороннее решение проблемы пропавших без вести», заметив, что ЕС готов поддержать данные усилия.

«ЕС также продолжит поддерживать меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, а также усилия по гуманитарному разминированию, в том числе путем предоставления экспертных консультаций и увеличения финансовой помощи, а также помощи пострадавшему от конфликта населению, реабилитации и реконструкции», - заявил глава Евросовета.

Он отметил, что «обеспечение надлежащего дистанцирования сил» является важным элементом предотвращения инцидентов и снижения напряженности, и подтвердил готовность ЕС предоставить консультации и поддержку.

Как рассказал президент Совета ЕС, в ходе встречи лидеры Азербайджана и Армении также обсудили восстановление коммуникаций между двумя странами в частности и на Южном Кавказе в целом.

Он поприветствовал шаги по восстановлению железнодорожных путей, призвав Армению и Азербайджан также найти способ восстановления дорожного сообщения, заявив о поддержке ЕС данных шагов.

Алиев в среду прибыл по приглашению председателя Совета ЕС с рабочим визитом в Брюссель. В его рамках сначала состоялась встреча главы азербайджанского государства в формате «один на один» с Мишелем, а затем трехсторонняя встреча Мишеля, Алиева и Пашиняна.

Р.Ахмедов