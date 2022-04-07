Алиев и Пашинян договорились поручить главам МИД заняться подготовкой будущего мирного договора - Мишель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду на встрече в Брюсселе договорились поручить главам МИД двух стран заняться подготовкой будущего мирного договора, сообщил председатель Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель.
Он заявил о желании Баку и Еревана «быстро продвигаться» к мирному соглашению между странами. «С этой целью достигнута договоренность поручить министрам иностранных дел заняться подготовкой будущего мирного договора, в котором были бы урегулированы все необходимые вопросы», - говорится в размещенном на сайте ЕС заявлении главы Евросовета по итогам второй трехсторонней встречи с Алиевым и Пашиняном, прошедшей в среду в Брюсселе.
В нем отмечается, что стороны также договорились до конца апреля созвать совместную пограничную комиссию для делимитации и демаркации границы. Мандат комиссии включает в себя делимитацию границы и обеспечение стабильности и безопасности как на границе, так и в ее районе.
Мишель сообщил, что в ходе встречи в Брюсселе стороны подтвердили необходимость полного соблюдения положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.
Глава Евросовета подтвердил приверженность ЕС к углублению сотрудничества с Баку и Ереваном, отметив важность гуманитарных шагов с обеих сторон.
Мишель подчеркнул необходимость полного и скорейшего решения всех нерешенных гуманитарных вопросов, включая «освобождение оставшихся задержанных и всестороннее решение проблемы пропавших без вести», заметив, что ЕС готов поддержать данные усилия.
«ЕС также продолжит поддерживать меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, а также усилия по гуманитарному разминированию, в том числе путем предоставления экспертных консультаций и увеличения финансовой помощи, а также помощи пострадавшему от конфликта населению, реабилитации и реконструкции», - заявил глава Евросовета.
Он отметил, что «обеспечение надлежащего дистанцирования сил» является важным элементом предотвращения инцидентов и снижения напряженности, и подтвердил готовность ЕС предоставить консультации и поддержку.
Как рассказал президент Совета ЕС, в ходе встречи лидеры Азербайджана и Армении также обсудили восстановление коммуникаций между двумя странами в частности и на Южном Кавказе в целом.
Он поприветствовал шаги по восстановлению железнодорожных путей, призвав Армению и Азербайджан также найти способ восстановления дорожного сообщения, заявив о поддержке ЕС данных шагов.
Алиев в среду прибыл по приглашению председателя Совета ЕС с рабочим визитом в Брюссель. В его рамках сначала состоялась встреча главы азербайджанского государства в формате «один на один» с Мишелем, а затем трехсторонняя встреча Мишеля, Алиева и Пашиняна.
Р.Ахмедов
Фондовые индексы Европы снизились на ястребиной риторике представителей ФРС
Международные резервы Украины в марте выросли до $28,1 млрд
США включили в санкционные списки ряд компаний группы Сбербанка, в том числе «дочки» в Украине и Казахстане
Число погибших в результате взрыва в ночном клубе в Баку выросло до двух человек
В Азербайджане за сутки выявлено 38 новых случаев COVID-19
Казахстан передал Азербайджану свыше 500 книг для библиотек Карабаха
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Макрон поддержал новые санкции против России
Ле Пен считает, что Макрон сам виноват в том, что Франция не является энергетически независимой страной
Великобритания обвинила экс-охранника посольства в Берлине в шпионаже в пользу РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Azerconnect выбирает платформу Oracle Fusion Cloud Applications для трансформации бэк-офиса
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за март
Ректор Казахстанско-Британского технического университета посетил Бакинскую высшую школу нефти
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку