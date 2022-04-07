Латвия намерена заморозить активы белорусского и российского санаториев в Юрмале

Власти Латвии намерены заморозить финансовые активы принадлежащих государственным структурам Белоруссии и России санаториев "Белоруссия" и "Янтарный берег" в Юрмале, в суд направлена соответствующая информация, сообщила в среду передача "Панорама" на Латвийском телевидении.

Санаторий "Белоруссия" принадлежит управлению делами президента Белоруссии, а санаторий "Янтарный берег" является филиалом "Оздоровительного комплекса "Бор"" управления делами президента России.

Ранее министерство юстиции приняло решение о заморозке активов "Дома Москвы" в Риге. В настоящее время стоимость замороженной в Латвии из-за санкций недвижимости, связанной с россиянами, превышает 100 млн евро, и ожидается, что эта цифра будет расти, сообщил министр юстиции в минувший вторник после заседания кабинета министров.