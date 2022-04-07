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Дальнее зарубежье 07.04.2022 10:31

Австрия высылает четырех российских дипломатов, они обязаны уехать не позже 12 апреля

Австрийские власти приняли решение признать "персона нон грата" четырех дипломатов РФ, они должны покинуть австрийскую территорию не позднее 12 апреля, сообщил в четверг портал Oe24.tv.

"МИД Австрии объявил о распоряжении лишить дипломатического статуса трех сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генконсульства в Зальцбурге", - отмечает портал.

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