Эмбарго на закупку нефти из России не входит в пятый санкционный пакет - Боррель

Введение эмбарго на закупки нефти в России не входит в пятый санкционный пакет, обсуждение которого состоится в четверг, сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Это (эмбарго на закупки нефти - ИФ) не входит в пятый санкционный пакет, который будет обсуждаться сегодня, (сегодня речь пойдет) только об угле, но я думаю, обсуждение состоится в понедельник на Совете глав МИД", - сказал он.
"Рано или поздно это произойдет, надеюсь, что раньше", - отметил Боррель.
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