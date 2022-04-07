Эмбарго на закупку нефти из России не входит в пятый санкционный пакет - Боррель

Введение эмбарго на закупки нефти в России не входит в пятый санкционный пакет, обсуждение которого состоится в четверг, сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Это (эмбарго на закупки нефти - ИФ) не входит в пятый санкционный пакет, который будет обсуждаться сегодня, (сегодня речь пойдет) только об угле, но я думаю, обсуждение состоится в понедельник на Совете глав МИД", - сказал он.

"Рано или поздно это произойдет, надеюсь, что раньше", - отметил Боррель.