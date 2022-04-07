Ипотека по 7% от Yelo Bank



Что может быть лучше собственного дома? Yelo Bank приглашает всех мечтающих приобрести недвижимость воспользоваться выгодными условиями ипотеки.



Банк предлагает ипотечный кредит всего под 7% годовых, к тому же без каких-либо дополнительных условий и особых требований. Максимальная сумма кредита составляет 150 000 манатов, сроком до 300 месяцев. Первоначальный взнос составялет минимум 15% от общей стоимости недвижимости.



Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами официального сайта Yelo Bank - самостоятельно рассчитать ипотеку с помощью онлайн-калькулятора, а также заказать ипотечный кредит онлайн.



Следует отметить, что Yelo Bank является одним из ведущих банков по объему ипотечного портфеля. С момента своего основания Банк помог тысячам семей приобрести новые дома. Вы можете присоединиться к этим семьям прямо сейчас! Более подробно: https://bit.ly/ylpkhga

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Yelo Bank - Яркий банкинг!