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07.04.2022 10:45

Ипотека по 7% от Yelo Bank


Что может быть лучше собственного дома? Yelo Bank приглашает всех мечтающих приобрести недвижимость воспользоваться выгодными условиями ипотеки.

Банк предлагает ипотечный кредит всего под 7% годовых, к тому же без каких-либо дополнительных условий и особых требований. Максимальная сумма кредита составляет 150 000 манатов, сроком до 300 месяцев. Первоначальный взнос составялет минимум 15% от общей стоимости недвижимости.

Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами официального сайта Yelo Bank - самостоятельно рассчитать ипотеку с помощью онлайн-калькулятора, а также заказать ипотечный кредит онлайн.

Следует отметить, что Yelo Bank является одним из ведущих банков по объему ипотечного портфеля. С момента своего основания Банк помог тысячам семей приобрести новые дома. Вы можете присоединиться к этим семьям прямо сейчас! Более подробно: https://bit.ly/ylpkhga

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp и мы обязательно ответим!

Yelo Bank - Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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