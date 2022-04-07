Глава МИД Австралии объявила о санкциях против 67 россиян

Глава МИД Австралии Марис Пейн в четверг заявила о введении санкций против 67 россиян в связи с событиями на Украине.

"Сегодня я объявляю о дальнейших санкциях - против 67 человек из российской элиты и олигархов", - приводят западные СМИ ее слова, сказанные по прибытии на встречу глав МИД стран - членов НАТО и ее партнеров.