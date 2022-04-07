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Регион 07.04.2022 10:36

Договоренности по итогам встречи лидеров Азербайджана, Армении в Брюсселе отвечают интересам Баку – МИД Азербайджана

Договоренности, достигнутые по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета ЕС Шарля Мишеля в Брюсселе 6 апреля, соответствуют интересам Баку, заявляет МИД Азербайджана.

МИД расценивает эту встречу, как «важный шаг в вопросе региональной безопасности».

«Встреча лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе с участием президента Совета ЕС является очередным важным шагом для обеспечения будущего развития региона в условиях мира и безопасности и соответствует интересам Баку», - говорится в заявлении ведомства.

МИД отмечает, что по итогам встречи достигнута договоренность поручить главам внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении начать работу над будущим мирным договором на основе инициативы, выдвинутой Азербайджаном год назад, и базовых принципов, представленных со стороны Баку некоторое время назад.

Кроме этого, стороны договорились создать до конца апреля Совместную пограничную комиссию по вопросам делимитации и демаркации государственной границы.

«В ходе встречи Алиев, Мишель и Пашинян подчеркнули важность гуманитарных мер в укреплении мира и доверия между сторонами, включая решение вопросов, связанных с пропавшими без вести, необходимостью разминирования, и отметили, что ЕС поддержит гуманитарное разминирование, реабилитацию и реконструкцию в регионе. Лидеры также отметили важность открытия транспортных и иных коммуникаций между двумя странами. Было подтверждено, что ЕС готов поддержать развитие транспортной инфраструктуры в регионе», - отмечается в заявлении.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ПАШИНЯН, ВСТРЕЧА, МИД


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