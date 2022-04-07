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Социум 07.04.2022 11:18

Соцвыплаты населению Азербайджана в I квартале выросли на 6%

В Азербайджане по итогам первого квартала 2022 года объем социальных выплат населению составил 1 млрд 613 млн манатов, что на 5,9% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения.

«В первом квартале 2022 года населению выплачено пенсий, пособий, стипендий и адресной социальной помощи на общую сумму 1 млрд 613 млн манатов, что на 5,9% или 89,7 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года», - отмечается в информации.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНТРУДА, СОЦВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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