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Дальнее зарубежье 07.04.2022 12:04

В США предупреждают, что КНДР на следующей неделе может провести очередное испытание оружия, возможно, и ядерного

Северная Корея на следующую неделю может планировать испытание оружия, не исключено, что и ядерного, сообщает в четверг The Guardian со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Мы обеспокоены тем, что в связи с предстоящей годовщиной (110-летие со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена - ИФ) КНДР захочет совершить провокационные действия", - цитирует The Guardian слова спецпредставителя США по Северной Корее Сун Кима.

"Я не хочу гадать, но думаю, что это может быть еще один запуск ракеты, а может быть и ядерное испытание", - добавил он.

В первые месяцы этого года КНДР провела несколько пусков баллистических ракет. Ядерных испытаний Северная Корея не проводила уже почти пять лет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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