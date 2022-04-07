В США предупреждают, что КНДР на следующей неделе может провести очередное испытание оружия, возможно, и ядерного

Северная Корея на следующую неделю может планировать испытание оружия, не исключено, что и ядерного, сообщает в четверг The Guardian со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Мы обеспокоены тем, что в связи с предстоящей годовщиной (110-летие со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена - ИФ) КНДР захочет совершить провокационные действия", - цитирует The Guardian слова спецпредставителя США по Северной Корее Сун Кима.
"Я не хочу гадать, но думаю, что это может быть еще один запуск ракеты, а может быть и ядерное испытание", - добавил он.
В первые месяцы этого года КНДР провела несколько пусков баллистических ракет. Ядерных испытаний Северная Корея не проводила уже почти пять лет.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
Алиев и Пашинян договорились поручить главам МИД заняться подготовкой будущего мирного договора - Мишель
Глава Евросовета назвал продуктивной встречу с лидерами Азербайджана и Армении
Shell спишет стоимость активов на $4-5 млрд в I кв. из-за ухода из РФ
Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели $71 млн
AzerGold планирует в 2022г начать добычу руды на месторождении Тюлаллар
Соцвыплаты населению Азербайджана в I квартале выросли на 6%
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 495,1 млн - университет Хопкинса
Число погибших в результате взрыва в ночном клубе в Баку выросло до двух человек
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Банк Республика и Детские деревни - SOS подписали меморандум о сотрудничестве
Объявлены победители первого международного конкурса “Brand Award International”
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ